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Ekonomi

Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerine 5 milyar liradan fazla teşvik sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine, iş sağlığı ve güvenliği teşviki kapsamında 2019 yılından 2024'ün Kasım ayına kadar 5 milyar liralık destek sağladıklarını bildirdi.

Sefa Bilgitekin  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerine 5 milyar liradan fazla teşvik sağlandı

Ankara

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, iş sağlığı ve güvenliğini bir seçenek değil, zorunluluk olarak gördüklerini belirtti.

Sağlıklı ve güvenceli istihdamı her zaman en güçlü şekilde destekleyeceklerini vurgulayan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumunca çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine 3 yıl süreyle prim teşviki sağlıyoruz. 2019 yılı ile 2024 Kasım ayı arasında 5 milyar liradan fazla teşvik sağladık." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, geçen yıl ocak-kasım döneminde ise 2 bin 704 iş yerinin söz konusu teşvikten yararlandığını ve toplam 108 milyon 852 bin 618 liralık destek sağlandığını bildirdi.

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