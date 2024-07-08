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Ekonomi

Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalandı

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalandı.

Hülya Ömür Uylaş, Gökçe Karaköse  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalandı

Ankara/İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD Yönetim Kurulu'nu kabulünün ardından yeni nesil araç yatırımı imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul basına kapalı yapıldı.

Kabulün ardından Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında BYD'nin Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik anlaşması imzalandı.

Anlaşmayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu imzaladı.

İmza töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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