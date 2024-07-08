Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalandı
Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalandı.
Ankara/İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD Yönetim Kurulu'nu kabulünün ardından yeni nesil araç yatırımı imza törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında anlaşma imzalandı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 8, 2024
💰 1 milyar dolarlık yatırım öngörülüyor
🚗 Yılda 150 bin araç üretecek bir tesis kurulması planlanıyor
👨🏻🏭 5 bin kişiye… pic.twitter.com/thqnbYN7pQ
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul basına kapalı yapıldı.
Kabulün ardından Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında BYD'nin Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik anlaşması imzalandı.
Anlaşmayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu imzaladı.
İmza töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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