Dolar
38.98
Euro
44.34
Altın
3,293.14
ETH/USDT
2,647.70
BTC/USDT
109,674.00
BIST 100
9,248.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, tarife artışlarına rağmen nisanda yükseldi

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, ABD ile karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimine karşın nisanda artış kaydetti.

Emre Aytekin  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Çin'de sanayi şirketlerinin karları, tarife artışlarına rağmen nisanda yükseldi

Pekin

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,78 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, nisanda yıllık bazda yüzde 3 arttı.

Karlılıkta artış, geçen ayki yüzde 2,6'lık artışın üzerine çıkarken ABD ile karşılıklı tarife oranlarının ani yükselişinden kaynaklanan dış şoka karşı direnç işareti verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sanayi şirketlerin karları, yılın ilk 4 ayında yüzde 1,4 artarken ilk çeyrekteki yüzde 0,8'lik artışın üzerine çıktı.

Bu dönemde 41 sanayi kolunun 23'ünde kar artışları kaydedildi.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, 2024 genelinde yüzde 3,3 azalmıştı.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125’ten yüzde 10’a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 23 bin işçi greve çıkıyor
Ordu'da boğazına erik kaçan lise öğrencisi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
İstanbul'da 29 Mayıs'ta toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak
Samsun-Ordu kara yolunda kütle kayması nedeniyle 1250 metre uzunluğundaki alan kamulaştırılacak
Uzmanından kurban seçimi ve kesimiyle ilgili dikkat edilecek hususlar

Benzer haberler

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, tarife artışlarına rağmen nisanda yükseldi

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, tarife artışlarına rağmen nisanda yükseldi

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 61 askeri hava aracı ve 10 gemi görüldü

Türk kahvaltısı Pekin'de tanıtıldı

Çin'de Kovid-19 vakaları mevsimsel olarak artıyor

Çin'de Kovid-19 vakaları mevsimsel olarak artıyor
İki Alman gezgin kanserle mücadele farkındalığı için 13 bin kilometre pedal çevirerek Çin Seddi'ni aşacak

İki Alman gezgin kanserle mücadele farkındalığı için 13 bin kilometre pedal çevirerek Çin Seddi'ni aşacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çin Ulaştırma Bakanı Liu Vey ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çin Ulaştırma Bakanı Liu Vey ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet