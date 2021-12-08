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Ekonomi

Çin'de elektrik üreticilerinin kömür stokları son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Çin'de kömürden elektrik üreten santrallerin stoklarının son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

Emre Aytekin   | 08.12.2021
Çin'de elektrik üreticilerinin kömür stokları son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Pekin

Caixin'in haberine göre, Çin Elektrik Konseyi (CEC), elektrik üreticilerinden derlediği bilgilerle hazırladığı haftalık raporda, stokların aralık ayının ilk haftasında 107,26 milyon tona ulaştığını belirtti.

Raporda, santralleri 21,1 gün çalıştırabilecek miktardaki stokların, son 2 yılın en yüksek seviyesine eriştiği kaydedildi.

Stok miktarı ekim sonunda 15,5 gün yetecek düzeydeydi.

Çin'de elektrik üretiminin yüzde 56'sı kömürle çalışan termik santrallerden sağlanıyor. Ülke küresel fiyatlarının yükselmesiyle kömüre bağlı enerji üretiminde yaşadığı sıkıntıyı, son aylarda arz ve stokları artırarak hafifletmeye çalışıyor.

Ülkede artan fiyatlar nedeniyle kömür arzında ve buna bağlı elektrik üretiminde sıkıntılar yaşanmıştı. Üreticiler, girdi maliyetinin zarar edecek oranda artması nedeniyle elektrik arzını durdurmak zorunda kalmış, bu sebeple eylülde Çin ana karasındaki 31 eyalet ve bölgenin 20’sinde aralıklı elektrik kesintileri meydana gelmişti.

Hanehalkı elektriğinin büyük ölçüde kömürle çalışan santrallerden sağlandığı kuzeydoğu eyaletlerinde çok sayıda kentte habersiz enerji kesintileri yaşanmış, iç, güney ve doğu eyaletlerinde birçok fabrika ve imalathaneye kesintili elektrik verilmesi üretimde aksamalara yol açmıştı.

Kesintiler nedeniyle Apple ve Tesla gibi büyük küresel şirketlerin yanı sıra küresel imalat zincirlerinde önemli rolü olan çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme, üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Çin'in ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), kömür madenlerine dördüncü çeyrekte tam kapasite çalışarak günlük kömür üretimini 12 milyon tona çıkarma talimatı vermişti. Komisyon, kömür üretiminin 10 Kasım'da 12 milyon 50 bin tona çıkarak belirlenen hedefe ulaştığını duyurmuştu.

Çin Kömür Taşıma ve Dağıtım Birliği de elektrik santrallerindeki kömür stoklarının 24 Ekim haftasında, eylül ayı sonuna göre 17 milyon ton artışla 95,69 milyon tona ulaştığını açıklamıştı.

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