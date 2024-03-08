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Ekonomi

Çin markalarının Türkiye otomobil pazarındaki payı artıyor

Türkiye'deki Çinli markaların otomobil pazarındaki payı şubatta yüzde 8,68 olurken, bu şirketlerin hem adet hem de pazar payı açısından konumlarını güçlendirdikleri görüldü.

Abdulselam Durdak  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Çin markalarının Türkiye otomobil pazarındaki payı artıyor

İstanbul

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, yılın ilk 2 ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 40,6 artarak 185 bin 691 adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 52,11 artışla 146 bin 318, hafif ticari araç satışları da yüzde 9,8 artarak 39 bin 373 adet oldu.

ODMD listesinde Çin menşeli 10 marka yer aldı

ODMD listesine yeni Çin firmalarının da dahil olmasıyla pazardaki toplam marka sayısı 53'e yükseldi.

Bu markalara ülkeler özelinde bakıldığında, Fransız ve Almanların ağırlıkta olduğu görülüyor. Yerli üretim yapan markaların yanı sıra Güney Kore ve Japonya markaları da pazarda güçlü oyuncular arasında yer aldı.

Son dönemde Çin markalarının Türkiye'ye ilgisinde belirgin bir artış gözlenirken, bu durum pazara giren firma sayısına da yansıdı. Türkiye otomotiv pazarında Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Maxus, Hongqi, DFSK, BYD ve NETA ile 10 adet Çin menşeli marka bulunuyor.

DFSK ve Chery içten yanmalı motora sahip otomobilleri Türkiye pazarında satışa sunarken, MG, hem elektrikli hem içten yanmalı, diğer markalar da elektrikli modelleriyle boy gösteriyor. Lüks segment otomobil satan Voyah ODMD'de listelenmiyor. Ayrıca DFSK ve Maxus markaları hafif ticari araç satışı da gerçekleştiriyor.

En fazla satış yapan Çin markaları

Çinli otomotiv firmalarının Türkiye'deki ocak-şubat döneminde elde ettikleri satış rakamlarına bakıldığında, Chery, 9 bin 456 adetle ilk sırada yer aldı. 2 bin 716 adetlik satış rakamına ulaşan MG ikinci ve BYD de 375 adetle üçüncü oldu.

DFSK, otomobil ve hafif ticari olmak üzere 69 satışla dördüncü, Skywell 58 adetle beşinci sırada konumlandı.

Çin markalarının Türkiye pazarından aldığı pay

Çin otomotiv firmalarının Türkiye'deki toplam satışları (otomobil ve hafif ticari) yılın ilk iki ayında 12 bin 781'e, otomotiv pazarından aldıkları pay da yüzde 6,88'e ulaştı.

Çin markaları arasında DFSK ve Maxus'un ticari araç satışı da bulunuyor. Bu iki markanın hafif ticari sarışları hariç tutularak, sadece otomobil özelinde bakıldığında Çin markalarının satışı 12 bin 709 ve otomobil pazar payı da yüzde 8,68 oldu.

Şubat 2023'te satışlar 1000 adedin altında kalmıştı

Chery ve bazı Çin markalarının satışa henüz başlamadığı geçen yılın şubat ayına bakıldığında, Çin markalarının toplam satışları 1000 adedin altında kalmıştı. Geçen yılın tamamında ise Çin markaları, toplam 967 bin 341 adetlik Türkiye otomobil pazarında, 59 bin 97 satışla yüzde 6,10'luk paya ulaşmıştı.

Böylece Çin markalarının hem adet hem de pazar payı açısından Türkiye pazarındaki konumlarını güçlendirdiği görüldü.

Öte yandan, Türkiye'yi Avrupa'ya açılan bir kapı olarak gören Çin markalarının, Türkiye'de üretim yapıp yapmayacağı merak konusu. Bu noktada AA muhabirinin bilgi aldığı bazı ilgili şirket yetkilileri, Türkiye'nin Çin markaları için üretim ve batarya yatırımı anlamında en büyük adaylardan olduğunu, ancak elektrikli otomobillerle ilgili düzenlemeleri ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtiyor.

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