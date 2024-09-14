Dolar
33.91
Euro
37.57
Altın
2,579.47
ETH/USDT
2,417.00
BTC/USDT
60,067.00
BIST 100
9,685.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çin ekonomisinde iç talepteki zayıflığın olumsuz etkisi sürüyor

Çin ekonomisi, ağustos ayında üretim ve tüketim göstergelerindeki zayıflamanın ve gayrimenkul yatırımlarındaki gerilemenin olumsuz etkilerini hissetti.

Emre Aytekin  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
Çin ekonomisinde iç talepteki zayıflığın olumsuz etkisi sürüyor

Pekin

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ağustos 2024 ve yılın ilk 8 ayına ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Tüketimin ve iç talebin göstergesi kabul edilen perakende satışlar, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artarken temmuzdaki yüzde 2,7'lik artışın gerisinde kaldı.

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,82 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı ancak temmuzdaki yüzde 5,1'lik yükselişin altına düştü.

Gayrimenkul yatırımlarındaki gerileme sürüyor

Öte yandan gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş sabit sermaye yatırımlarını aşağı çekmeye devam etti.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ilk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artış kaydederken ilk 7 aydaki yüzde 3,6'lık yükselişin gerisinde kaldı.

Sabit sermaye yatırımları içinde gayrimenkul yatırımları ilk 8 ayda yüzde 10,2 azalarak iki yıldır devam eden düşüşünü sürdürdü.

İşsizlik

Kentlerdeki işsizlik oranı ağustosta, önceki aya kıyasla göre 0,1 puan artarak yüzde 5,3 oldu.

UİB, Çin ekonomisindeki kırılganlığın işareti olarak uzun süredir yüksek seyrettiği bilinen genç işsizlik rakamlarını bu ay da açıklamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Siberağ-6" operasyonlarında yakalanan 58 zanlıdan 19’u tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-27" operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı
Haliç Köprüsü’ndeki trafik kazasında 1 kişi öldü
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Çin ekonomisinde iç talepteki zayıflığın olumsuz etkisi sürüyor

Çin ekonomisinde iç talepteki zayıflığın olumsuz etkisi sürüyor

Ticaret Bakanlığından mikro ihracat yapmak isteyenlere kolaylaştırıcı adım

Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına uygulanan fon kesintisi kaldırıldı

Sigaradan alınan nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı

Sigaradan alınan nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı
Papa, Gazze'de öldürülen çocukları görmenin, bir okulun bombalanmasının "korkunç" olduğunu söyledi

Papa, Gazze'de öldürülen çocukları görmenin, bir okulun bombalanmasının "korkunç" olduğunu söyledi
ABD, Çin'e yönelik tarife artışlarını netleştirdi

ABD, Çin'e yönelik tarife artışlarını netleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet