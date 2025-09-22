Dolar
41.37
Euro
48.78
Altın
3,735.68
ETH/USDT
4,179.20
BTC/USDT
112,750.00
BIST 100
11,468.07
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kazanarak 11.468,07 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 173,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 165,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,80, holding endeksi yüzde 1,33 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,93 ile madencilik, en çok değer kaybeden ise yüzde 4,42 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin haber akışıyla güne pozitif başladı. Gün içinde en yüksek 11.540,66 puanı gören endeks, genele yayılan alımlarla günü pozitif seyirde tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede, başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun ele alınacağını açıkladı.

Trump ise "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyduğunu" kaydetti.

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, ayrıca ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve cari denge verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.550 ve 11.650 seviyelerinin direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

