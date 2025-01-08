Çin, ABD'nin bazı firmaları "Çinli askeri şirket" olarak listelemesine tepki gösterdi
Çin, ABD'nin bazı firmaları "Çinli askeri şirket" olarak listelemesine şiddetle karşı çıktığını bildirdi.
Ankara
Xinhua ajansının haberine göre, Çin Ticaret Bakanlığından ABD'nin yayımladığı listeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Çin'in, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bazı firmaları "Çinli askeri şirket" olarak listelemesine şiddetle karşı çıktığı belirtildi.
ABD'nin "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını hiçe sayarak ulusal güvenlik kavramını genelleştirdiği" kaydedilen açıklamada, ABD'nin devlet gücünü "kötüye kullandığı" ve Çin'in askeri-sivil entegrasyon stratejisine karşı "asılsız suçlamalarda" bulunarak Çinli işletmelere haksız yere baskı uyguladığı ifade edildi.
Açıklamada, ABD'nin bu hamlesinin uluslararası ekonomik ve ticari düzeni ciddi şekilde bozduğu ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını baltaladığı değerlendirmesinde bulunuldu.
Çin'in, ABD'yi kurallara saygı göstermeye, yanlış uygulamaları derhal durdurmaya ve Çinli firmalara adil davranmaya çağırdığı aktarılan açıklamada, Pekin'in durumu yakından izleyeceği ve Çinli şirketlerin meşru hak ve menfaatlerini korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağı vurgulandı.
ABD Savunma Bakanlığından dün yayımlanan açıklamada, Çinli teknoloji şirketleri Tencent ve CATL'nin de aralarında bulunduğu bazı firmalar "Çinli askeri şirketler" olarak listelenmişti. Her iki şirket de bu tanımlamayı bir "hata" olarak nitelendirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.