Dolar
38.32
Euro
43.73
Altın
3,329.18
ETH/USDT
1,756.80
BTC/USDT
92,747.00
BIST 100
9,421.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çin, ABD ile gümrük tarifeleri konusunda müzakere yürütüldüğü iddiasını reddetti

Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, gümrük tarifesi artışları konusunda Çin ile müzakerelerin aktif olduğu açıklamasını yalanladı.

Emre Aytekin  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Çin, ABD ile gümrük tarifeleri konusunda müzakere yürütüldüğü iddiasını reddetti

Pekin

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yadong, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çin-ABD ticaret müzakerelerinde herhangi bir ilerleme olduğu iddiası olgusal temelden yoksundur, rüzgarı yakalamaya yöneliktir." dedi.

Çin'in diyalog ve istişareye açık olduğunu aktaran Sözcü Hı, herhangi bir istişare ve müzakerenin karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde olması gerektiğini vurguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hı, tek taraflı tarife artışlarını başlatanın ABD tarafı olduğunu belirterek, "Eğer ABD, gerçekten sorunu çözmek istiyorsa uluslararası toplumun ve iç kamuoyunun akılcı seslerine kulak vermeli, Çin'e yönelik tüm tek taraflı tarife tedbirlerini iptal etmeli ve farklılıkları eşit diyalog yoluyla çözmenin yollarını aramalı." ifadelerini kullandı.

"Karşılıklı tarifeler" ve Çin'in tepkisi

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu "karşılıklı tarifelere" tepki gösteren ilk ülke olmuş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Pekin de yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik olanlar ise yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Trump, dün Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri anlaşmazlığına ilişkin konuşmuş, Çin'le bu konuda her gün görüştüklerini ve gümrük tarifeleri konusunda bir çözüm bulunması gerektiğini söylemişti.

Çin'e uygulanan yüzde 145'lik gümrük tarifesinin yüksek olduğunu belirten Trump, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor." şeklinde konuşmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "Aile ve Sosyal Destek Proje Programı"na başvuru çağrısı
Bakan Göktaş'tan "Aile ve Sosyal Destek Proje Programı"na başvuru çağrısı
Depremde pencereden otomobilin üstüne atlayan genç yaşadıklarını anlattı
Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı töreni düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj gönderdi

Benzer haberler

Güney Kore, Çin'in Sarı Deniz'deki çelik yapılarından endişe duyuyor

Güney Kore, Çin'in Sarı Deniz'deki çelik yapılarından endişe duyuyor

FBI raporuna göre, ABD'de geçen yıl dolandırıcılara 16,6 milyar dolar kaptırıldı

Endonezya yönetimi "dengeli tarafsızlık"la ABD ile Çin arasındaki "mesafeyi korumayı" hedefliyor

Çin, ABD ile gümrük tarifeleri konusunda müzakere yürütüldüğü iddiasını reddetti

Çin, ABD ile gümrük tarifeleri konusunda müzakere yürütüldüğü iddiasını reddetti

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Washington'da yatırımcılarla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Washington'da yatırımcılarla buluştu
Rapora göre, ABD nüfusunun neredeyse yarısı hava kirliliğine maruz kalıyor

Rapora göre, ABD nüfusunun neredeyse yarısı hava kirliliğine maruz kalıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet