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Ekonomi

Çiftçilere yaklaşık 9 milyar lira mazot ve gübre destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 lira mazot ve gübre destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Mert Davut  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Çiftçilere yaklaşık 9 milyar lira mazot ve gübre destek ödemesi bugün yapılacak

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destek ödemesine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak." ifadesini kullandı.

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