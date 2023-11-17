Dolar
28.69
Euro
31.23
Altın
1,985.89
ETH/USDT
1,950.20
BTC/USDT
36,341.00
BIST 100
7,837.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osmaniye Valiliğini ziyaretinde konuşuyor İstanbul Küçükçekmece'de doğalgaz patlamasının meydana geldiği binadan yayındayız
logo
Ekonomi

Çiftçilere yaklaşık 169 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Seda Tolmaç  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Çiftçilere yaklaşık 169 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı, 168 milyon 957 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Buna göre, 168 milyon 957 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Bu kapsamda, hayvan hastalıkları tazminatı desteği için 87 milyon 516 bin 379 lira, bireysel sulama sistemleri desteği için 53 milyon 117 bin 97 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 21 milyon 208 bin 418 lira ve sertifikalı tohum üretim desteği için 710 bin 677 lira ödenecek.

Uzman Eller Projesi kapsamında da 6 milyon 404 bin 429 liralık destekleme ödemesi yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul'da hafta sonu için sağanak uyarısı
Doktorlar, İsrail saldırılarında Gazze'deki çocuk ölümlerine tepki gösterdi
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Benzer haberler

Çiftçilere yaklaşık 169 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Çiftçilere yaklaşık 169 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Hayvancılık destek projeleriyle gelişiyor

Organik ve iyi tarım uygulamalarına sağlanan destek 2,1 milyar lirayı buldu

Tarım makinelerinin deney işlemleri hızlandırılacak

Tarım makinelerinin deney işlemleri hızlandırılacak
Gıdada sürdürülebilirlik için kapsayıcı projeler hayata geçirilecek

Gıdada sürdürülebilirlik için kapsayıcı projeler hayata geçirilecek
Devlet desteğiyle 19 yaşında tarıma başladı

Devlet desteğiyle 19 yaşında tarıma başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet