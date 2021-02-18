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Ekonomi

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 21 Şubat'ta Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin 21 Şubat'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Murat Temizer   | 18.02.2021
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 21 Şubat'ta Türkiye'ye ulaşacak

Ankara

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 15 Şubat'ta Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 21 Şubat'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.

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