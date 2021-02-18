Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 21 Şubat'ta Türkiye'ye ulaşacak
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin 21 Şubat'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Ankara
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 15 Şubat'ta Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 21 Şubat'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.