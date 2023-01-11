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Ekonomi

Cep telefonu satışlarında 12 bin lira üzeri ürünler için 3 ay vade yapılabilecek

Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemesine paralel, fiyatı 12 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarının satışlarında vade süresini 3 ay olarak belirledi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 11.01.2023
Cep telefonu satışlarında 12 bin lira üzeri ürünler için 3 ay vade yapılabilecek

Ankara

Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

​​​​​​​Buna göre, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilen yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışları hariç olmak üzere fiyatı 12 bin liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında vade sınırı 3 ay oldu.

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