Euro
8.97
Dolar
7.37
BIST 100
1,555.63
Altın
1,852.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Görevimiz İlk Yardım” programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19'a karşı geliştirilen VLP aşısının toksisite testlerinin yapıldığı laboratuvarda incelemelerde bulundu
logo
Ekonomi

Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 670 liraya çıkarıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), çekte muhatap bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktarı 2 bin 225 liradan 2 bin 670 liraya yükseltti. Düzenleme 29 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Belgin Yakışan Mutlu   | 25.01.2021
Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 670 liraya çıkarıldı

İstanbul

TCMB'nin, Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, çekte muhatap bankanın hamile ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 225 liradan 2 bin 670 liraya yükseltildi.

Bu değişikliğin ardından söz konusu madde, tebliğde şu şekilde yer aldı:

"Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için, karşılığının hiç bulunmaması halinde; çek bedeli 2 bin 670 lira veya üzerinde ise 2 bin 670 lira, çek bedeli 2 bin 670 liranın altında ise çek bedelini ödemekle yükümlüdür. Karşılığının kısmen bulunması halinde ise çek bedeli 2 bin 670 lira veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 2 bin 670 liraya tamamlayacak bir miktarı, çek bedeli 2 bin 670 liranın üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 2 bin 670 lirayı ödemekle yükümlüdür."

Öte yandan yapılan değişiklikle, tebliğin geçici ikinci maddesinde de değişikliğe gidildi. Değişiklikle, bu tebliğden önce yayımlanan tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 1.680 liraya kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 1.680 liraya tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlü kılındı. Söz konusu tutar, son değişiklikten önceki 1.345 lira olarak belirlenmişti.

Tebliğ 29 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşı uygulamasına ait bilgiler il bazında verilmeye başlandı
Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin vergi ödeme süreleri ertelendi
İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 27 bin 839 kişi hakkında işlem yapıldı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 99 milyon 774 bini geçti

Benzer haberler

Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 670 liraya çıkarıldı

Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar 2 bin 670 liraya çıkarıldı

BOTAŞ 268 personel alacak

Küresel piyasalarda haftaya Fed'in faiz kararı takip edilecek

HSK'nın FETÖ ile iltisaklı 9 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de

HSK'nın FETÖ ile iltisaklı 9 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de
Danıştay üyeliğine Hümeyra Ergin Ercan seçildi

Danıştay üyeliğine Hümeyra Ergin Ercan seçildi