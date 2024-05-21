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Ekonomi

Çay bahçelerine her yıl 10'da 1 oranında gençleştirme budaması yapılacak

Ruhsata bağlanmış çay bahçeleri, 7 yıllık süre için her yıl 10'da 1 oranında gençleştirme budamasına tabi tutulacak.

Erhan Cihan Ünal  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Çay bahçelerine her yıl 10'da 1 oranında gençleştirme budaması yapılacak

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar'da değişiklik yapıldı.

Kararla, tespit edilmiş çay tarım alanlarında ruhsata bağlanmış çay bahçeleri, 7 yıllık süre için her yıl 10'da 1 oranında gençleştirme budamasına tabi tutulacak.

Düzenlemeden önce bu bahçelerde, 7'de 1 oranında gençleştirme budaması yapılıyordu.

Ayrıca Karar'dan önce yapılan budamaların tazminat ödemeleri, budamanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan hükümlere göre gerçekleştirilecek.​​​​​​​


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