Dolar
30.37
Euro
32.79
Altın
2,035.25
ETH/USDT
2,270.40
BTC/USDT
42,192.00
BIST 100
8,650.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye parti genel merkezinde ziyarette bulunuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Çatısı güneş enerjisi santraline dönüştürülen fabrika elektrik faturasını düşürdü

Çorum'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kurulan mantı fabrikası, elektrik faturasını azalttı.

Kemal Ceylan  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Çatısı güneş enerjisi santraline dönüştürülen fabrika elektrik faturasını düşürdü Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA

Çorum

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 30 kişinin çalıştığı ve günlük 8 ton mantı ile 4 ton erişte üretilen fabrikanın çatısı, TKDK'nin yüzde 50 hibe desteğiyle güneş panelleriyle kaplatıldı.

Çatısında 128 kilovat kurulu güce sahip GES bulunan fabrika, ihtiyaç duyduğu elektriğin büyük bölümünü buradan karşılıyor.

Fabrika sahibi Bülent Özdoğan, AA muhabirine, GES projesi için TKDK'den 730 bin lira bütçeli yatırım projesine 360 bin lira hibe desteği aldığını söyledi.

İlk başta tereddüt ederek başladığı GES projesinden, üretime geçmesiyle memnun kaldığını anlatan Özdoğan, "İşletmenin cari giderlerini azaltmak amacıyla arayışa girdik ve bu dönemde TKDK'den haberdar olduk. 3 yıl oldu güneş enerjisi santralini yapalı. Çok memnunum, keşke daha büyük yaptırsaydım. Herkesin de yaptırmasını isterim." dedi.

Özdoğan, GES'in yaklaşık 1 yılda kendini amorti ettiğini belirterek, "Bunda TKDK'nin hibe desteği de çok etkili oldu. Şu anda neredeyse elektrik parası ödemiyor gibiyim. Güneş enerjisi santralini büyütmeyi düşünüyorum. Faydalı bir yatırım oldu, elektrik tüketimi olan herkesin yapmasını öneririm." diye konuştu.

TKDK'ye hibe desteğinden ötürü teşekkür eden Özdoğan, "Yıllık 1,5 milyon lira civarında elektrik faturasından tasarrufum oldu. Herkes bu tutarı yatırıma dönüştürebilir. Daha da büyütüp, daha fazla gelir sağlayabilir. Buradan elde edilen tasarrufla daha fazla makineleşmeye gidilebilir ya da başka sektörlere yatırım yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'da azalan kan stoğunun artması için bağış çağrısı
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi
Elazığ'da 2 bin 255 deprem konutu şubatta teslim edilecek
Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay: Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nu kuracak
Hatay, Osmaniye ve Adana'da 10 bin 840 afet konutunun kurası çekilecek

Benzer haberler

Çatısı güneş enerjisi santraline dönüştürülen fabrika elektrik faturasını düşürdü

Çatısı güneş enerjisi santraline dönüştürülen fabrika elektrik faturasını düşürdü

Çorum'da bulunan 1800 yıllık küp müzede sergileniyor

Kadın girişimci mikrokredi desteği sayesinde kendi iş yerinin sahibi oldu

Babasının küçük dükkanını fabrikaya dönüştürdü

Babasının küçük dükkanını fabrikaya dönüştürdü

Devlet desteğiyle hem çiftlik kurdu hem de GES'le elektrik giderini sıfırladı

Devlet desteğiyle hem çiftlik kurdu hem de GES'le elektrik giderini sıfırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet