Dolar
41.81
Euro
48.59
Altın
4,069.60
ETH/USDT
4,178.40
BTC/USDT
115,475.00
BIST 100
10,591.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’deki ateşkes anlaşması kapsamında Ramallah’taki Ofer Hapishanesi’nde bulunan Filistinli esirlerin serbest bırakılması bekleniyor Hamas Gazze'deki İsrailli esirleri Kızılhaç heyetine teslim etmeye başladı. -VTR
logo
Ekonomi

Cari işlemler hesabı ağustosta 5 milyar 455 milyon dolar fazla verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustosta 5 milyar 455 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 10 milyar 5 milyon dolar fazla verdi.

Ali Canberk Özbuğutu  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Cari işlemler hesabı ağustosta 5 milyar 455 milyon dolar fazla verdi

Istanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ağustos 2025'te cari işlemler hesabı 5 milyar 455 milyon dolar fazla verirken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 10 milyar 5 milyon dolarlık fazla oluştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2 milyar 806 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, ağustos ayında cari açık yaklaşık 18,3 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 62,6 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,3 milyar dolar fazla, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,5 milyar dolar ve 399 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 9 milyar 516 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 769 milyon dolar ve 7 milyar 665 milyon dolar oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasının görülmesine devam ediliyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi, işlediği soykırım suçundan kolayca kurtulamamalı
Siber suçlarla mücadele kapsamında 274 şüpheli gözaltına alındı
Istranca ormanları sonbahar renklerine büründü

Benzer haberler

Cari işlemler hesabı ağustosta 5 milyar 455 milyon dolar fazla verdi

Cari işlemler hesabı ağustosta 5 milyar 455 milyon dolar fazla verdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet