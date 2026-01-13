Dolar
43.16
Euro
50.33
Altın
4,601.19
ETH/USDT
3,135.00
BTC/USDT
92,062.00
BIST 100
12,384.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan EDU-CARE II Projesi paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II) ile anne ve bakıcılara toplam 15,2 milyon avro kaynak sağladıklarını bildirdi.

Özcan Yıldırım  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan EDU-CARE II Projesi paylaşımı

Ankara

Işıkhan, NSosyal hesabındaki paylaşımda, kadınların istihdam imkanlarını geliştirmek ve aile kurumunun sağlıklı şekilde devamını sağlamak için yenilikçi adımlarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Bu amaçla hayata geçirdiğimiz Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi başarıyla tamamlandı. Aylık 510 avroya kadar mali destek ile 23 ay boyunca toplamda 15,2 milyon avro kaynak sağladık. 3 bin 90 anne ve çocuk ile 3 bin 542 eğitimli bakıcı projemizden faydalandı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Gazze Mahkemesi Nihai Kararı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
İstanbul merkezli 21 ildeki suç örgütü operasyonunda yakalanan 58 şüpheli tutuklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan CHP'ye tepki
Uludağ'da elektrik dağıtım ekipleri kesintisiz enerji için zorlu koşullarda çalışıyor
İstanbul Valisi Gül, 3 yıllık emniyet verilerini açıkladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan EDU-CARE II Projesi paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan EDU-CARE II Projesi paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan CHP'ye tepki

Zübeyde Hanım vefatının 103. yılında anılıyor

Bakan Işıkhan: Uzun Süreli Yaşlı Bakım Sigortası için çalışma yapıyoruz

Bakan Işıkhan: Uzun Süreli Yaşlı Bakım Sigortası için çalışma yapıyoruz
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili kanun teklifine ilişkin paylaşım

Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili kanun teklifine ilişkin paylaşım

İstanbul'da fırtınada yürümekte zorlanan annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti

İstanbul'da fırtınada yürümekte zorlanan annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet