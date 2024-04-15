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Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İstihdam sayımız 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdam sayımız 2024 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi." ifadesini kullandı.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İstihdam sayımız 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstihdam sayımız 2024 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi. Böylelikle istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3 olarak gerçekleşti. Aynı döneme ait işsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümemize kararlı adımlarla devam edeceğiz."

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