Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,854.20
BTC/USDT
102,019.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da "Yesevi’den Tacettin’e Alperen Buluşmaları" programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

BYD'nin Manisa'daki yatırımı, Çinli firmaların Türkiye ilgisini artırdı

Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Güler, Çinli otomotiv firması BYD'nin Manisa'daki yatırımıyla Çinlilerin ülke ve bölgeye ilgisinin arttırdığını bildirdi.

Fırat Özdemir  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
BYD'nin Manisa'daki yatırımı, Çinli firmaların Türkiye ilgisini artırdı

Izmir

Aynı zamanda Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı da olan Güler, AA muhabirine, BASBAŞ'ta bir milyon metrekare parselin altyapısı ve kamu binalarının tamamlandığını, inşa ettikleri ilk üretim tesisinin 6 bin 500 metrekaresinin yatırımcıya kiraladığını söyledi.

Yatırımcının ihracat için otomotiv yan sanayi ürettiğini ve 350 kişiyi istihdam ettiğini ifade eden Güler, "İkinci binamızı yatırımcıya vermek için aralık ayında tamamlayacağız. Şu an 13 bin metrekare kapalı alan hazır ve bunlar da bittiğinde 30 bin metrekare kapalı alan yaratacağız. Kapalı alan için 3 yatırımcı şu an hazır ve gelecek yıl üretime başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Dışişleri Bakanlığının koordinasyonda Avrupalı yatırımcılarla görüştüklerini aktaran Güler, Çinli otomotiv firması BYD'nin Manisa'daki yatırımlarının önemine değindi.

Faruk Güler, son 20 yıldır Çinli şirketlerin zaman zaman Türkiye'ye gelip yatırım ortamını incelediğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Ama son bir yıldaki ilgiyi ben daha öncesinde görmedim. Geçmişte gelerek inceleme yapıp döner ve ses gelmezdi. Şu an ise değişik sektörlerde Çinli şirketlerin ciddi şekilde araştırıp burada yatırım için uğraştıklarını görüyoruz. 20 yıldır ilk defa bu yıl Çinlilerin çok ciddi incelemeleri ve görüşmeleri var. Bunun nedeni de Avrupa'ya mal sevkiyatı Çin'den daha maliyetli olması ve Çin üretimi eskisi gibi ucuz değil. Avrupalı şirketler de salgınla Çin gibi uzak ülkelerde üretim merkezi kurmanın akıllıca olmadığını öğrendi. Yabancı şirketler bunlardan dolayı Türkiye ve Fas gibi yakın ülkelerde yatırımlarını arttırmaya başladı. Temasta olduğumuz Çinli şirketler var. Hatta yeni yılda Çin ve Japonya'ya seyahatlerimiz olacak."

Güler, bazı olumsuzluklara rağmen Türkiye'de ciddi yatırımların yapıldığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunan gazetesi Ta Nea'nın sorularını yanıtladı
Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil bu yılın başından itibaren 2 bin 939 teröristi etkisiz hale getirildi
Duruşma salonundaki silahlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Yaşar için Bursa'da tören düzenlendi
Yargıtay, başkasının bilgileriyle sahte sosyal medya hesabı açan kişinin cezasını onadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "20 bin kişilik modern stat" müjdesi, Erzurumluları heyecanlandırdı

Benzer haberler

BYD'nin Manisa'daki yatırımı, Çinli firmaların Türkiye ilgisini artırdı

BYD'nin Manisa'daki yatırımı, Çinli firmaların Türkiye ilgisini artırdı

Çin'in hububat üretimi 2024'te ilk kez 700 milyon tonu aştı

Türkiye'nin Çin'e ihracatı 2,8 milyar dolara çıkarken, öne çıkan sektör madencilik ürünleri oldu

Bilim insanları, nadir toprak minerallerinden kanserle savaşan "atom maddeleri" çıkardı

Bilim insanları, nadir toprak minerallerinden kanserle savaşan "atom maddeleri" çıkardı
Uluslararası alanda madalyalar kazanan şef adayları bölümlerine ilgiyi artırıyor

Uluslararası alanda madalyalar kazanan şef adayları bölümlerine ilgiyi artırıyor
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 34 askeri hava aracı ve 16 gemi görüldü

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 34 askeri hava aracı ve 16 gemi görüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet