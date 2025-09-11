BYD Türkiye, YANGWANG U8 ve U9 modellerini Türkiye'de düzenlediği etkinlikte tanıttı
BYD Türkiye, "Havada, Karada, Suda" temasıyla düzenlediği "Teknoloji Şovu" etkinliğinde, YANGWANG markasının U8 ve U9 modellerinin Avrupa'daki ilk gösterimini gerçekleştirdi.
BYD Türkiye'nin İstanbul Kemerburgaz'da inşa ettiği özel alanda yapılan etkinlik, Avrupa'da ilk kez Türkiye'de düzenlendi. Etkinlik BYD'nin küresel teknoloji gücünü ve vizyonunu yerel tüketiciyle buluşturmak amacıyla planlandı. Etkinlik öncesinde tüm yasal süreçler tamamlanırken, araçlar özel koşullarda Türkiye'ye getirildi.
Etkinlikte, BYD'nin lüks segment markası YANGWANG'ın amfibi özellikli U8 modeli gölette yüzme performansını sergilerken, elektrikli süper otomobil U9 ise 360 derece dönüş, zıplama ve dans etme gibi kabiliyetleriyle izleyicilerin dikkatini çekti. Katılımcılar, 17-21 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST İstanbul'da sergilenecek araçları yakından inceleme imkanı buldu.
BYD, batarya, elektrik motorları ve elektronik kontrol üniteleri gibi elektrikli araçların kalbinde yer alan bileşenlerdeki uzmanlığıyla öne çıkıyor. Son yıllarda geliştirdiği Blade Batarya, DM-i Süper Hibrit Teknolojisi, e4 Platform, CTB ve CTC Teknolojisi, BYD DiSus Akıllı Gövde Kontrol Sistemi ve DMO Süper Hibrit Sistemi gibi yenilikler markayı sektörün öncüleri arasına taşıyor.
BYD'nin lüks SUV'u YANGWANG U8
YANGWANG markasının ilk seri üretim modeli olan U8, BYD’nin 20 yılı aşkın AR-GE birikiminin sonucu olarak geliştirildi. Araç, 49,05 kilovat kapasiteli Blade Batarya ve CTC entegrasyonu ile 880 kilovat güç ve 1280 Newton metre tork üretiyor.
0'dan 100 kilometreye 3,6 saniyede ulaşabilen modelin azami hızı saatte 200 kilometre, karma menzili ise saatte 1000 kilometre olarak açıklandı. Aracın elektrikli sürüş menzili de 180 kilometreye ulaşıyor.
BYD'nin U8 modelinde araç içi uydu iletişimi, gece görüş sistemi, opsiyonel drone kiti, VtoL enerji paylaşımı ve 15+1 kişiselleştirilebilir off-road modu gibi gelişmiş donanımlar yer alıyor. Ayrıca DiSus-P hidrolik gövde kontrol sistemi, 20 inç dövme alaşım jantlar, su geçirmez hava girişi ve sabit yan basamak gibi detaylar da araca üst düzey bir kullanım deneyimi kazandırıyor.
BYD'nin elektrikli süper otomobili YANGWANG U9
BYD'nin mühendislik ve estetik vizyonunu yansıtan YANGWANG U9 modeli, dört bağımsız motoruyla 1305 PS güç ve 1680 Newton metre tork üretiyor. Araç, 0'dan 100 kilometreye 2,36 saniyede ulaşabiliyor.
80 kilovat kapasiteli yeni nesil Blade Batarya ile donatılan U9, CLTC protokolüne göre 450 kilometre menzil sunarken, 500 kilovat çift girişli ultra hızlı şarj sistemiyle yüzde 30'dan yüzde 80'e sadece 10 dakikada şarj olabiliyor.
Aerodinamik olarak ayarlanabilir karbon fiber "swan neck" arka spoyler, ısı pompası, Cell-to-Body entegrasyonu, karbon-seramik diskler ve DiSus-X gövde kontrol sistemi gibi bileşenlerle donatılan araç, hem pist performansı hem de günlük kullanım konforunu bir arada sunuyor.
Modelin özel olarak geliştirilen Track Edition versiyonu, Almanya’da yapılan testlerde 472,41 kilometre/saat hıza ulaşarak dünyanın en hızlı elektrikli süper otomobili unvanını kazandı.
YANGWANG U8 ve U9 modelleri şu an için Avrupa tipi onay süreci tamamlanmadığı için Türkiye'de satışa sunulmayacak.
"BYD'nin fütüristik teknolojilerini tanıtma şansı bulduk"
BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, etkinlikte yaptığı konuşmada, BYD'nin DNA'sında teknoloji ve inovasyonun önemli bir yer tuttuğunu belirtti.
BYD'nin 120 bini aşkın AR-GE mühendisiyle her gün ortalama 40 patent başvurusu gerçekleştirdiğine vurgu yapan Ergun, markanın bu şekilde geleceğin teknolojilerini bugünden şekillendirmeyi amaçladığını kaydetti.
Ergun, "2022'de fosil yakıtlı araç üretimini tamamen sonlandıran ilk otomotiv markası olan BYD, inovasyon gücü, ileri teknolojiye olan yatırımları ve sürdürülebilirlik vizyonu sayesinde, 2023'ten bu yana yeni enerjili araç üretiminde dünyanın 1 numaralı elektrikli araç üreticisi konumunda yer alıyor." ifadelerini kullandı.
Ağustos sonu itibarıyla 31 bin 800 adetlik satış performansıyla, binek araç pazarının en hızlı büyüyen markası ve yeni enerjili araç pazarının lideri olduklarını dile getiren Ergun, Türkiye'de "Yılın Otomobili" seçilen SEAL U'nun, pazarın en çok tercih edilen ikinci SUV'u olarak öne çıktığını kaydetti.
Ergun, SEAL U DM-i'nin en çok tercih edilen şarj edilebilir hibrit model olma başarısını gösterdiğini de sözlerine ekledi.
Yedi farklı modelle kısa sürede Türk tüketicisinin güvenini ve beğenisini kazandıklarını vurgulayan Ergun, "Bu güçlü başlangıç, markamıza duyulan güvenin ve Türkiye pazarındaki elektrikli araçlara yönelik artan ilginin somut bir göstergesi. Türkiye otomobil pazarına 'enerji vermeye' ve önümüzdeki dönemde de yeni modellerimizle büyütmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Ergun, markanın yeniliğe olan güçlü bağlılığını her fırsatta yansıtmaya büyük önem verdiklerini ifade ederek, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Bugün gerçekleştirdiğimiz bu özel etkinlikte de BYD'nin fütüristik teknolojilerini tanıtma şansı bulduk. YANGWANG U8 ve U9 modellerinin, böylesine kapsamlı bir teknoloji şovuyla Avrupa bölgesinde ilk kez Türkiye'de tanıtılması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu teknolojileri, TEKNOFEST İstanbul'da ve Türkiye'nin belli başlı şehirlerindeki gerçekleştireceğimiz etkinliklerde müşterilerimizle buluşturmayı planlıyoruz. BYD'nin üstün teknolojiyle donatılmış araçlarını ve yeniliklerini Türkiye pazarında kullanıcılarla buluşturmaya devam edeceğiz."