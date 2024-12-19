Dolar
35.06
Euro
36.58
Altın
2,614.57
ETH/USDT
3,682.90
BTC/USDT
101,226.00
BIST 100
9,851.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Büyük ve orta boy işletmelerin kripto varlıkları muhasebeleştirmesine ilişkin düzenleme yapıldı

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardına, kripto varlıkların ölçümüne ve sınıflandırılmasına ilişkin muhasebe ilkelerinin eklenmesi amacıyla düzenlemeye gitti.

Mustafa Çalkaya  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Büyük ve orta boy işletmelerin kripto varlıkları muhasebeleştirmesine ilişkin düzenleme yapıldı

Ankara

Kurulun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardına kripto varlıkların ölçümüne ve sınıflandırılmasına ilişkin muhasebe ilkelerinin eklenmesini teminen "Kripto Varlıklara İlişkin Değişiklikler"in yayımlanmasına karar verildi.

Bu kapsamda, söz konusu değişikliklerin ilgili bölümlerine "dijital varlıklar" ve "kripto varlık" tanımları eklendi. Kripto varlıkların muhasebeleştirilmesi, sonraki ölçümü ve sunumu, varlıklarda değer düşüklüğü gibi hususlarda da ayrıntılara yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlularından Yayla Kızılkaya'yı etkisiz hale getirdi
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 69 şüpheli yakalandı
"Siberağ-12" operasyonunda 319 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Başkentte yoğun sis etkili oldu

Benzer haberler

Büyük ve orta boy işletmelerin kripto varlıkları muhasebeleştirmesine ilişkin düzenleme yapıldı

Büyük ve orta boy işletmelerin kripto varlıkları muhasebeleştirmesine ilişkin düzenleme yapıldı

Petrol hakkına müteallik karar

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet