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Ekonomi

Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri ocakta 176 milyar 2 milyon lira, bütçe giderleri 145 milyar 958 milyon lira olarak hesaplandı.

Merve Özlem Çakır, Mustafa Çalkaya   | 15.02.2022
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 96,4 artarak 176 milyar 2 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 28,3 artışla 145 milyar 958 milyon lira olarak kaydedildi.

Bütçe, ocakta 30 milyar 44 milyon lira fazla verdi.

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