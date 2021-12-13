Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Bikebako'dan Türk iş insanlarına yatırım çağrısı
Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Bikebako, Türkiye ile ülkesinin dostluk ve iş birliği ilişkilerinin başta eğitim, ticaret, tarım ve hayvancılık olmak üzere çeşitli ortak çıkar alanlarında imzalanan anlaşmalarla somutlaştığını belirtti.
Ankara
Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako, 17-18 Aralık’ta İstanbul’da yapılacak Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesi AA muhabirine verdiği mülakatta, Burundi’nin Ankara Büyükelçiliğinin 2014’te, Türkiye’nin Bujumbura Büyükelçiliğinin de 2018’de açılmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesini hızlandırdığını kaydetti.
Bu ilerlemenin özellikle insanların ve ticaretin hareketliliği noktasında olduğunu aktaran Büyükelçi Bikebako, "Burundi, Türkiye ile yakın dostluk ve iş birliği ilişkilerini sürdürüyor. Türkiye ile Burundi arasındaki dostluk ve iş birliği ilişkileri başta eğitim, ticaret, tarım ve hayvancılık olmak üzere çeşitli ortak çıkar alanlarında imzalanan anlaşmalarla somutlaşıyor." ifadelerini kullandı.
Burundi-Türkiye ticaret hacmi az ama büyüyebilir
Bikebako, Ankara ile Bujumbura arasındaki ticaret hacminin küçük olmasından üzüntü duyduklarını ancak gelişeceğinden emin olduğunu vurguladı.
Büyükelçi Bikebako, "Burundi’de doğrudan Türk yatırımları umuyoruz. Örneğin, Türkiye’nin mali kurumlarını, kapılarını Afrika ve Burundi’ye açmaları için yönlendirdiğini görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
Ticaret odaları nezdinde bilinçlendirme ile ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerinin altını çizen Bikebako, Burundi Federal Ticaret ve Sanayi Odasının, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile anlaşmalar imzaladığını, bu iki kurumun her iki ülkeden iş insanlarını ticaret olanakları konusunda daha fazla bilgilendirmek için teşvik ettiklerini dile getirdi.
Bikebako, Burundi yetkililerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, bilinçlendirme kampanyaları, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yakın iş birliği ve Kovid-19 aşıları sağlama konularında büyük bir siyasi irade gösterdiğini söyledi.
Almanya savaşı kaybetti, Burundi halkı bedel ödedi
Ülkesinde Belçika Krallığının hakimiyetinin olumsuz sonuçları olsa da iki ülke arasında bugün samimi ilişkiler bulunduğunu ifade eden Bikebako, Belçika’dan önce Almanya’nın bölgede hakim olduğunu, Belçika hakimiyetinin Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar başlamadığını aktardı.
Bikebako, Almanya’nın savaşı kaybetmesiyle Milletler Cemiyetinin Burundi’yi Belçika himayesine verdiğini, bağımsızlığını yeniden kaybeden Burundi halkının kendi ülkelerini yönetim hakkını yitirdiğini hatırlattı.
Buna rağmen, bağımsızlığını kazanmasının ardından Burundi’nin Belçika Krallığı ile diplomatik ilişkileri başlattığını anımsatan Bikebako, siyasi ve ekonomik iniş çıkışları olsa da Belçika’nın diğer Avrupa Birliği ülkeleri gibi Burundi’nin önemli bir müttefiki olduğunu belirtti.
Bikebako, ülkesinin iç savaşın eşlik ettiği bir sosyal kriz yaşadığını, sürecin Ağustos 2000’de Arusha’da imzalanan barış anlaşmasıyla son bulduğunu, son olarak 2003’te ateşkes anlaşması imzalanmasıyla Burundi’nin demokrasi yoluna girdiğini anlattı.
"Bugün demokratik olarak güçlü kurumlarımız var." diyen Bikebako, sivil savaş sırasında Burundi’ye karşı yaptırımlar benimsendiğinin, Birleşmiş Milletler ve ABD’nin bu yaptırımları kaldırmasının ülkesinin özellikle siyasi ve güvenlik alanlarında gösterdiği gelişmelerin göstergesi olduğunun altını çizdi.
Bikebako, 17-18 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenecek Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin, önceki zirvelerde alınan kararları değerlendirmek ve kıta ülkeleri ile Türkiye arasındaki gelişme mekanizmalarını yeniden tanımlamak için bir fırsat olduğunu kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.