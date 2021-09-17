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Ekonomi

Burkina Faso savunmasını Türkiye ile güçlendiriyor

Terörle mücadele eden Burkina Faso, Türkiye ile savunma sanayisinde yaptığı iş birliği sonucu ordusuna yeni araç ve ekipmanlar kazandırıyor.

Göksel Yıldırım   | 17.09.2021
Burkina Faso savunmasını Türkiye ile güçlendiriyor

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk savunma sanayisi firmaları, ürün kalitesi, uygun maliyet ve güçlü bakım-onarım desteği dolayısıyla son yıllarda Afrika ülkelerinin ilgisini çekiyor. Bu ilgi, farklı ürün gruplarında faaliyet gösteren Türk şirketlerinin bölge ülkelerine ihracatına da yansıyor.

Terörle mücadele için ordusunu gelişmiş savunma sanayisi araç ve ekipmanlarıyla güçlendirmeyi amaçlayan Burkina Faso, son yıllarda bu alanda Türkiye ile olan iş birliğini artırdı.

Bu durum 2021 yılındaki ihracat rakamlarına da yansıdı. Türkiye geçen yılın 8 ayında Burkina Faso'ya 277 bin dolarlık savunma ve havacılık sanayisi ürünü ihracatı yaparken söz konusu rakam 2021'in aynı döneminde 6 milyon 934 bin dolara çıktı. Söz konusu dönemdeki ihracat artışı yüzde 2403'ü buldu.

Bir süredir Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar'ın ürettiği taktik tekerlekli zırhlı araç Cobra'yı kullanan Burkina Faso, artan iş birliğine paralel olarak yeni Türk savunma sanayisi ürünlerini silahlı kuvvetlerinin kullanımına sunmak için harekete geçti.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin 2019'daki Türkiye ziyaretinde 2 ülke arasında imzalanan Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması'nın ardından Türkiye'nin savunma alanındaki ihracatı arttı ve çeşitlendi.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi şirketlerinden ASELSAN, bu yıl Burkina Faso'ya ihracat gerçekleştirdi.

ASFAT da 4 mekanik mayın temizleme teçhizatının ihracatı için sözleşme imzaladı.

Burkina Faso heyeti Türk ürünleri için IDEF'i ziyaret etti

Burkina Faso Savunma Bakanı Aime Barthelemy Simpore, ağustos ayında gerçekleştirilen ve Türk savunma sanayisi ürünlerinin vitrine çıktığı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2021) katıldı.

Fuar kapsamında, Türkiye'nin destek verdiği ve Afrika'nın Sahel bölgesindeki 5 ülke (Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer) tarafından oluşturulan G5 Sahel Ortak Gücü ile anlaşma imzalandı.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ ile G5 Sahel Ortak Gücü arasındaki silah ve mühimmat satış sözleşmesi kapsamında Bora-12 Keskin Nişancı Tüfeği, PMT-76 Makineli Tüfek ve muhtelif kalibrelerdeki mühimmatlar G5 Sahel Ortak Gücü'ne teslim edilecek.

Fuarda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile G5 Sahel Ortak Gücü arasında savunma sanayisi tedarikinde iş birliğinin artırılmasını amaçlayan "Niyet Beyanı" da imzalandı.

Terörle mücadeleye 3 yılda 1,3 milyar dolar harcandı

İki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliği anlaşmasının onaylanmasına yönelik yasa tasarısının da Burkina Faso parlamentosuna iletildiği açıklandı. Söz konusu anlaşma savunma mal ve hizmetlerinin geliştirilmesi, üretimi, tedariki ve bakımını kapsıyor.

Yaklaşık 20 milyon nüfuslu ülkede 2018'den bu yana terörle mücadelede 1,3 milyar dolar harcandığı tahmin ediliyor. Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

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