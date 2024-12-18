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Ekonomi

Bu yıl rekor kıran küresel kömür talebinin 2027'ye kadar yatay seyretmesi bekleniyor

Küresel kömür talebinin bu yıl rekor seviyeye ulaşmasının ardından 2027'ye kadar yatay bir seyir izleyeceği öngörülüyor.

Nuran Erkul Kaya  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
Bu yıl rekor kıran küresel kömür talebinin 2027'ye kadar yatay seyretmesi bekleniyor

Londra

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Kömür 2024 raporuna göre, küresel salgın döneminde hızla düşüş gösteren kömür tüketimi güçlü bir toparlanma sürecine girdi. Küresel kömür kullanımının bu yıl 8,77 milyar tona yükselerek rekor kıracağı tahmin ediliyor.

Kömür fiyatları hali hazırda 2017-2019 dönemi ortalamasının yüzde 50 üzerinde seyrederken, dünyadaki kömür üretiminin de bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor.

Uluslararası kömür ticaretinin de bu yıl 1,55 milyar tonla rekor kıracağı hesaplanıyor.

Öte yandan, yenilenebilir enerji kapasitesinin güçlü şekilde büyümeye devam etmesi ve elektrik üretimindeki payının artmasına bağlı olarak, dünyadaki kömür talebinin 2027'ye kadar söz konusu rekor seviyeye yakın seyredeceği öngörülüyor.

Çin, dünyanın en büyük kömür tüketicisi olarak önemini korurken, Çin'in elektrik üretiminde kaynak çeşitliliğine devam etmesinin küresel kömür tüketimindeki artışın sınırlandırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Gelişmiş ekonomilerin çoğunda zirveyi gören kömür kullanımının 2027'ye kadar azalmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Kömür talebindeki düşüşün hızı ise güçlü politikaların yürürlüğe girmesine, ABD ve Kanada'daki doğal gaz da dahil olmak üzere alternatif enerji kaynaklarındaki büyümeye bağlı olacak.

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, rapora ilişkin değerlendirmesinde, temiz enerji teknolojilerinin hızla yaygınlaştığını belirtti.

Bu durumun dünyadaki kömür kullanımının üçte ikisini oluşturan elektrik sektörünü yeniden şekillendirdiğini dile getiren Sadamori, "Sonuç olarak, analizlerimiz, elektrik tüketimi keskin bir şekilde artsa bile 2027'ye kadar küresel kömür talebinin durağanlaşacağını gösteriyor. Ancak, özellikle dünyanın en büyük kömür tüketicisi olan Çin'deki hava durumu faktörleri, kömür talebinin kısa vadeli eğilimleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Elektrik talebinin artış hızı da orta vadede çok önemli olacak." ifadelerini kullandı.


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