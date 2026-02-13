Dolar
43.73
Euro
51.92
Altın
5,025.35
ETH/USDT
2,060.30
BTC/USDT
69,086.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,87, altının gram fiyatı yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,73 ve dolar/TL yüzde 0,29 değer kazandı.

Tunahan Kükürt  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 13.620,61 puanı ve en yüksek 14.320,87 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,87 üstünde 14.180,69 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,47 artışla 7 bin 18 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,47 yükselişle 47 bin 271 liraya çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçen hafta sonu 11 bin 584 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,47 artarak 11 bin 755 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,29 artarak 43,7410 lira, avro ise yüzde 0,73 yükselerek 51,9260 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,14, emeklilik fonları yüzde 2,45 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4,73 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında karar
Görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşinin rüşvet aldığı iddiası
Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağın iniş takımlarında teknik arıza yaşandı
Türkiye, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen bazı kararlardaki asılsız iddiaları reddetti
İçişleri Bakanı Çiftçi, Ganalı mevkidaşıyla görüştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa günü yatay seyirle tamamladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası karışık seyrediyor

Küresel piyasalar ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası karışık seyrediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet