Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,56, altının gram fiyatı yüzde 7,66, avro/TL yüzde 1,26 ve dolar/TL yüzde 0,24 değer kazandı.

Tunahan Kükürt  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 12.575,67 puanı ve en yüksek 13.030,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,56 üzerinde 12.992,71 puandan haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,66 artışla 6 bin 888 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 7,62 yükselişle 46 bin 397 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 10 bin 716 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 7,66 artarak 11 bin 537 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,24 artarak 43,3540 lira, avro yüzde 1,26 yükselerek 50,9070 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,41, emeklilik fonları yüzde 2,00 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5,36 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

