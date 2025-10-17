Dolar
41.93
Euro
49.00
Altın
4,225.30
ETH/USDT
3,796.50
BTC/USDT
106,180.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi
logo
Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,77 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 7,74, avro/TL yüzde 1,30 ve dolar/TL yüzde 0,30 değer kazandı.

Tunahan Kükürt  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 10.053,74 puanı ve en yüksek 10.683,00 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,77 altında 10.208,76 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,74 artışla 5 bin 760 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 7,69 yükselişle 38 bin 842 liraya çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçen hafta sonu 8 bin 955 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 7,74 artarak 9 bin 648 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,30 artarak 41,9530 liraya, avro yüzde 1,30 artarak 49,0060 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,32, emeklilik fonları yüzde 0,71 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,37 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan Bursa'daki su sorununa ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, hiçbir ayrım gözetmeden bilgi ve kültürel birikimini Afrika ile paylaşmayı sürdürüyor
Uluslararası Sıfır Atık Forumu katılımcılarından Türkiye'nin sıfır atık çabalarına övgü
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Benzer haberler

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa günü düşüşle tamamladı

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin kaygılarla negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin kaygılarla negatif seyrediyor
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet