Dolar
41.95
Euro
49.15
Altın
4,337.65
ETH/USDT
3,741.50
BTC/USDT
105,196.00
BIST 100
10,173.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin Limanı’ndan yola çıkarak Gazze’ye insani yardım malzemesi taşıyan “17. İyilik Gemisi”, Mısır’ın El Ariş Limanı'na demir atacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin Kültür Yolu Festivali açılışında konuşuyor
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 düşüşle 10.338,24 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybıyla 10.370,78 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,55 puan ve yüzde 0,31 azalışla 10.338,24 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,35 düştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,96 ile madencilik olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 1,10 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kapalı kalmayı sürdürmesi ve bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, kısa vadeli dış borç İstatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici enflasyonu verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışı olmayacağını hatırlatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek, 10.400 ve 10.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'nın ana su kaynağı barajlarda su kalmadı
İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyonda 26 zanlı yakalandı
Yurt dışında yakalanan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin kaygılarla negatif seyrediyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Asya borsaları, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla pozitif seyrediyor

Asya borsaları, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla pozitif seyrediyor
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet