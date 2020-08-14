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Ekonomi

Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,19, avro/TL yüzde 2,76, dolar/TL yüzde 2,36 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,97 değer kaybetti.

Bahar Kara   | 14.08.2020
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 1.039,00, en yüksek 1.125,92 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,19 artarak 1.083,83 puandan tamamladı. 

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,97 kayıpla 461,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 azalışla 3.064,00 liraya düştü. Geçen hafta 763,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,36 değer kazanarak 7,3730 liraya, avro da yüzde 2,76 artışla 8,7170 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,64 ile hisse senedi fonları oldu.

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