"Boycat" uygulaması her barkod taramasıyla Filistin'e destek sağlıyor
Dünya genelindeki kullanıcılara, Filistin'e bireysel katkıda bulunmanın bir yolunu sunmak isteyen Adil Abbuthalha, kurduğu "Boycat" isimli uygulamayla basit ancak etkili bir araç ortaya koyuyor.
İstanbul
İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve 34 binden fazla Filistinliyi katletmesi, ABD'deki Müslüman topluluğu derinden etkiledi.
Birçok kişi, Filistin'e katkıda bulunmak için İsrail'in işgalini destekleyen firmaları ve İsrail ürünlerini boykot gibi uzaktan yardım edebilecekleri bir yol arayışına girdi.
Bu amaçla hazırlanan uygulamada kullanıcılar, ürünlerin barkodlarını tarattığında, bunların İsrail'i destekleyen şirketlerle işbirliği olup olmadığını ve gereği halinde alternatif ürün önerilerini öğrenebiliyor.
3 ayda 4,5 milyon dolardan fazla paranın İsrail'i destekleyen işletmelere gitmesi engellendi
26 yaşındaki Abbuthalha, AA'ya yaptığı açıklamada, "Çoğu zaman hükümetler ve büyük şirketler, değerlerimizle örtüşmüyor ve kendimizi istediğimiz şekilde açıklamamıza izin vermiyor. Bu yüzden, satın alma gücünü insanlara geri veren bu uygulamayı kurduk çünkü hükümetin ve büyük şirketlerin ortak bir dili olduğunu fark ettik, o da para." dedi.
İnsanların önemsedikleri davaları desteklemelerine izin verilmesi gerektiği düşüncesini paylaşan Abbuthalha, "Özellikle şu anda Filistin bizim en büyük sorunumuzken, insanların paralarını Filistin'i destekleyen işletmeleri teşvik eden ve İsrail hükümetinin veya İsrailli şirketlerin herhangi bir fayda görmesine izin vermeyen bir şekilde harcamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Abbuthalha, uygulamanın, sadece 3 ayda kazandığı 200 binin üzerindeki kullanıcıyla, 4,5 milyon dolardan fazla paranın İsrail'i destekleyen işletmelere gitmesini engellediğini aktardı.
Uygulama, İsrail destekçisi firmalara yol tarifine bile izin vermiyor
Uygulama, yerel toplulukları destekleyen Zoomies isimli özelliği sayesinde, kullanıcıları boykot edilen markalara alternatif olarak yerel restoran, kafe ve marketlere yönlendiriyor.
"Örneğin Starbucks, McDonald's gibi zincir işletmeleri boykot etmek istiyorsunuz, o yerlere yol tarifine bile izin vermiyoruz." diyen Abbuthalha, "Size bu işletmeler dışında gidebileceğiniz alternatif işletmeleri gösteriyoruz. Evet, yolun sonunda Starbucks olabilir ama onun yerine 6 metre daha yürürseniz orda destekleyebileceğiniz bir yerel kafe var." diye konuştu.
Abbuthalha, "14 Kasım'da Gazze'deki vahşetlerden birine daha tanık olmuştuk. İsrail'in deliler gibi bombaladığını, tüm şehri ve her şeyi tahrip ettiğini gördük. O gün çok çaresiz hissettik. O gece klişe bir rüya gördüm. Rüyamda, 'Neden hala Starbucks'a gidiyorsunuz?' diye birileriyle kavga ediyordum ve onlar da bana başka bir alternatifin olmadığını söylüyorlardı." diyerek uygulamanın ortaya çıkış hikayesini anlattı.
Gördüğü rüya sonrasında harekete geçtiğini söyleyen Abbuthalha, aralık ayında oluşturmaya başladıkları uygulamanın tanıtımını ocak ayında yaptıklarını ifade etti.
Tam bir çözüm olmasa da Boycat'i çok önemli bir ilk adım olarak gördüğünü kaydeden Abbuthalha, markaları yok etmeyi hedeflemediklerini ancak bilinçli seçimlerle toplumsal sorumluluğu teşvik etmek istediklerini dile getirdi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 12 Filistinli öldürüldü, 76 bin 833 kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.