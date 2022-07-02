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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum’da haziran ayı dış ticaret verilerini açıklıyor
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Ekonomi

Borsada yılın ilk yarısında yatırımcısına en fazla Fenerbahçe kazandırdı

Hisseleri yılın ilk yarısını yüzde 48,1 artışla tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ, bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Burhan Sansarlıoğlu   | 02.07.2022
Borsada yılın ilk yarısında yatırımcısına en fazla Fenerbahçe kazandırdı

İstanbul

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yılın ilk yarısını yüzde 48,1 artışla tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ, bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi ilk yarıda yüzde 5,4 artış gösterdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılın ilk yarısında yüzde 29,5 değer kazanarak 2009 yılından bu yana en güçlü performansını sergilerken, spor hisselerinde dalgalı bir seyir izlendi.

Transfer sezonunun başlamasıyla spor hisselerinde hareketlenmeler görüldü. Yapılan sponsorluk anlaşmalarıyla da spor hisselerini olumlu etkileyen faktörler arasında yer aldı.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yılın ilk yarısını yüzde 48,1 artışla tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ, bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Bu yılın ilk yarısında borsada Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların hisseleri yüzde 14,8 değer kazandı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 0,7, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 24,1 değer kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ise yeşil sahalarda taraftarlarını sevindirirken, borsada yatırımcısına kaybettirdi.

Analistler, Trabzonspor hisselerinin 2021 yılında yüzde 148,4 değer kazanarak 11 yılın en iyi performansını sergilediğini anımsatarak, yılbaşından bu yana spor hisselerindeki oynaklıktan en fazla Trabzonspor'un etkilendiğini kaydetti.

Kulübün şampiyonluğu fiyatlamasıyla da yatırımcıların Trabzonspor hisselerine talebi azaldı.

Trabzonspor aylık performansta geri dönüş yaptı

Trabzonspor hisseleri aylık performansta geri dönüş yaptı. İki ay üst üste düşüş kaydeden Trabzonspor hisseleri, haziran ayında yüzde 5,5 değer kazanarak yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Trabzonspor Kulübü ile Vestel Şirketler Grubu arasında forma göğüs sponsorluğu konusunda üç yıllık anlaşma sağlandı. Vestel Şirketler Grubu şirkete, forma göğüs sponsorluğu ile diğer reklam ve tanıtım hizmetleri karşılığında 2022-2023 futbol sezonu için yıllık 33 milyon lira + KDV ödeme yapacak.

Bu dönemde yatırımcısına Beşiktaş yüzde 1, Fenerbahçe yüzde 7,9, Galatasaray yüzde 2,1 kaybettirdi.

Fenerbahçe Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık itibarıyla borcunun 6 milyar 190 milyon lira borcu bulunuyor.

Analistler, Fenerbahçe'nin borsada yıl genelinde iyi bir performans sergilemesine karşın haziran ayında pozitif seyrin sürmediğini aktardı.

En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Fenerbahçe, borsada işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine ulaşarak rakiplerini geride bıraktı.

Fenerbahçe, haziran ayını 4 milyar 127 milyon 466 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 2 milyar 300 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor, 2 milyar 14 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 988 milyon 800 bin lira Beşiktaş takip etti.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2021, Mayıs 2022 ve Haziran 2022 kapanış fiyatı, yüzde değişimleri ve piyasa değeri şöyle:

ŞirketAralık 2021 Kapanış Fiyatı (TL)Mayıs 2022 Kapanış Fiyatı (TL)Haziran 2022 Kapanış Fiyatı (TL)Haziran aylık değişim (Yüzde)İlk 6 aylık değişim (Yüzde)Piyasa değeri (Bin TL)
Fenerbahçe28,1645,3041,70-7,948,14.127.466
Trabzonspor6,064,364,605,5-24,12.300.000
Galatasaray3,253,813,73-2,114,82.014.200
Beşiktaş4,154,164,12-1,0-0,7988.800
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