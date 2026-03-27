Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,68, altının gram fiyatı yüzde 5,4 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,32, avro/TL yüzde 0,92 değer kazandı.

Tunahan Kükürt  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 12.601,60, en yüksek 13.168,16 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,68 altında 12.698,19 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,4 düşüşle 6 bin 343 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,37 azalışla 42 bin 748 liraya indi.

Geçen hafta sonu 11 bin 231 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 5,4 düşerek 10 bin 625 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,32 artarak 44,4600 lira, avro yüzde 0,92 yükselerek 51,3080 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,40, emeklilik fonları yüzde 1,48 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,40 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

