Bahçelievler'de metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Erol Değirmenci
25 Mayıs 2026•Güncelleme: 25 Mayıs 2026
Yenibosna durağında yolcu alıp indirdikten sonra Şirinevler durağına doğru seyreden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden yolcuların uyarıları üzerine şoför, aracı güvenli alanda durdurdu. Yolcular metrobüsten tahliye edildi.
Aracın motor kısmında küçük çapta çıkan yangın görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yolcular, güvenlik görevlilerinin yardımıyla başka bir metrobüse alındı.
Metrobüsteki yangın yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.