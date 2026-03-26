Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,83 değer kaybederek 12.727,06 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 236,81 puan azalırken, toplam işlem hacmi 130,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,34, holding endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,97 ile orman kağıt basım, en çok değer kaybeden ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların seyrine ilişkin belirsizlikler nedeniyle negatif bir seyir izleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel olarak günü satıcılı tamamladı.

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, İran basını, Tahran yönetiminin ABD'nin teklifine verdiği resmi yanıtta savaşın tekrarlanmaması ve İran'a tazminat ödenmesinin garanti altına alınmasını istediğini belirtti.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 12 milyar 167 milyon dolar azalarak 177 milyar 458 milyon dolara geriledi.

Analistler, yarın yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.500 puanın destek, 12.900 ve 13.000 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

