İspanya'daki son Müslüman devlet Gırnata Emirliği döneminde inşa edilen El Hamra Sarayı'nı ele alan, "The Builders of Alhambra" (El Hamra'yı İnşa Edenler) belgeseli, Sakarya Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Adapazarı Kültür Merkezi'nde sinemaseverlerle buluştu.

Gösterimin ardından düzenlenen "Bir Film Bir Söyleşi" programına katılan Fernandez, Endülüs medeniyetinin en önemli yapılarından biri olan El Hamra Sarayı'nın, mimari ve kültürel hikayesini izleyicilere aktardı.

Fernandez, Endülüs sanatı ve tarihine ilgi duyduğunu belirterek, El Hamra Sarayı'nı defalarca ziyaret ettiğini söyledi.

Belgeselin fikir ve yapım aşamaları hakkında bilgi veren Fernandez, söyleşi sonunda belgeselle ilgili merak edilen soruları cevapladı.

"Beklentimin üzerinde ilgiyle karşılandı"

Fernandez, söyleşinin ardından AA muhabirine, belgeselin Türkiye'de yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Özellikle TRT'de ve bazı film festivallerinde de gösteriminin ardından belgesele ilginin daha da arttığını dile getiren Fernandez, "Beklentimin çok üzerinde ilgi ve anlayışla karşılandı hatta filmin ikinci, üçüncü anlam katmanları vardı. Türk seyircisinden bu anlam katmanlarını anlayabildikleri için onlara çok minnettarım." dedi.

Fernandez, belgeselin Türkiye'nin yanı sıra İslam ülkelerinde de ilgiyle karşılandığına dikkati çekerek, belgeselde anlatmak istediği duygunun seyircide karşılık bulduğunu kaydetti.

Belgesel filmin tahmininin de ötesinde geniş kitlelere ulaştığından bahseden Fernandez, şöyle konuştu:

"Filmin hayalimin ötesinde bir büyüsü oluştu ve bu büyü, Türkiye başta olmak üzere Fas, Cezayir, Tunus, Libya hatta körfez ülkelerine, Malezya'ya kadar geniş İslam coğrafyasında çok sıra dışı ilgi gördü. Bundan dolayı ben de şaşkınım, teşekkür ederim. Fikir aşamasından fon arayışlarına post prodüksiyona kadar film 7 yılda tamamlandı. Bu süre zarfında 200-300 isimle bu filmi çekmiş olduk."

Fernandez, belgeselin Granada (Gırnata) şehrinde farklı mekanlarda çekildiğini anlatarak, "Umarım film Türkiye'de gösterimlerle, farklı televizyon kanalları aracılığıyla hayat bulmaya devam eder." dedi.