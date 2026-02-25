Dolar
Ekonomi

Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak

BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2'lik değişim nedeniyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

Mahmut Çil  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak

Istanbul

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandı.

Duyuruda, "Saat 15.02.55 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen değişimin, eşik değeri eksi yüzde 2 aşması sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
