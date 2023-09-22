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Ekonomi

Borsa İstanbul'dan pay piyasasında pazar belirleme kriterlerine ilişkin değişiklik açıklaması

Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu'nun 14 Eylül 2023 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20 Eylül 2023 tarihli kararları ile Pay Piyasası'nda işlem gören paylarda pazarları belirleme kriterlerinde değişiklikler yapıldı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Borsa İstanbul'dan pay piyasasında pazar belirleme kriterlerine ilişkin değişiklik açıklaması

İstanbul

Borsa İstanbul açıklamasına göre, karar kapsamında Yıldız Pazar için piyasa değeri 1 milyar TL'den 3 milyar TL'ye, fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 150 milyon TL'den 450 milyon TL'ye, yerli fon tutarı 5 milyon TL'den 15 milyon TL'ye yükseltilip likidite değeri 1,5'ten 0,5'e düşürüldü.

Ana Pazar için piyasa değeri 150 milyon TL'den 450 milyon TL'ye, fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 60 milyon TL'den 180 milyon TL'ye yükseltilirken, likidite değeri 5'ten 1,5'e düşürüldü.

Karar kapsamında Yıldız Pazar için uygulanan istisnada fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 1,25 milyar TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarılırken, likidite değeri 1,5'ten 0,5'e indirildi.

Ana Pazar için uygulanan iki istisnadan temettü ile birlikte uygulanan fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 60 milyon TL'den 180 milyon TL'ye yükseltildi.

Ana Pazar için uygulan diğer istisnada ise fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 120 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarılırken, likidite değeri 3'ten 1'e düşürüldü.

Pazar bazında belirlenmiş özkaynak oranlarının uygulamasıyla ilgili olarak, yönerge değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce özkaynak olarak kabul edilmiş olan kıymetler için 1 aylık sürede ilgili payın yönerge değişikliği öncesinde bulunduğu pazarda geçerli oran kullanılarak hesaplama yapılabilecek.

Yapılan değişikliklerle, Pazar bazında belirlenmiş Açık Takas Pozisyonu/Özkaynak Oranı'nın hesaplaması yönerge değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay süre ile ilgili payın yönerge değişikliği öncesinde bulunduğu pazarda geçerli olan oranlara tabi olarak yapılabilecek.

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