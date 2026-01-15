Dolar
43.19
Euro
50.38
Altın
4,615.17
ETH/USDT
3,351.20
BTC/USDT
96,664.00
BIST 100
12,329.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize’de 500 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında düzenlenen “Ev Sahibi Türkiye Kura Çekiliş Töreni”nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Borsa İstanbul'da gong, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ için çaldı

Talep toplama sürecini tamamlayan Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ'nin payları, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle "FRMPL" koduyla işlem görmeye başladı.

Muhammet Fatih Kabasakal  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Borsa İstanbul'da gong, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ için çaldı

İstanbul

Tören, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Formül Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Şahin, Formül Plastik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fahri Kumbul, Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Hot, Gözde Cıroğlu ve Sinan Şahin, İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Akın Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, sanayi sektörünün ekonominin ve büyümenin temeli olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ergun, Formül Plastik'in gerçekleştirdiği yatırımlarla altyapısını ve kapasitesini geliştirdiğine işaret ederek, şirketin farklı sektörlerin ihtiyaçlarını yerli üretimle karşılayarak Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında yer aldığını kaydetti.

Borsada işlem görmeye başlayan Formül Plastik'in yeni yatırımlar yaparak, altyapısını güçlendireceğini, kurumsal yapısını kuvvetlendireceğini ve sürdürülebilir büyümesine devam edeceğini vurgulayan Ergun, "Ben bu nedenle bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum. Formül Plastik'e borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." diye konuştu.

Halka arzla büyüme ve kurumsallaşma hedefi

Formül Plastik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fahri Kumbul da Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören Formül Plastik'in, önemli bir dönüm noktasında olduğunu aktardı.

Şirketlerinin 30 yılı aşkın süredir plastik boru ve elemanları sektörünün önemli bir temsilcisi olduğunu dile getiren Kumbul, "Şirketimiz yurt dışında ve yurt içinde, yüzlerce ana bayiye ve onlara bağlı on binlerce tali bayi ve müşteriye sahiptir. Kalite anlayışıyla, sunduğu çözümlerle, güven veren tutarlı yaklaşımlarıyla; bulunduğu tüm pazarlarda iyi bir itibar kazanmıştır." şeklinde konuştu.

Kumbul, Formül Plastik'in bundan sonraki süreçte yeni ortaklarıyla daha hızlı ilerleyeceğini kaydederek, hedeflerini daha da büyüteceklerini ve yeni kurumsal sorumluluklar üstleneceklerini vurguladı.

Şirket hisselerinin borsada başarılı şekilde işlem görmesinin, gelişim ve büyümenin sağlam bir temeli olacağını vurgulayan Kumbul, halka arzın ardından, mümkün olan en kısa zamanda, iki yeni fabrikalarını daha üretime almayı planladıklarını söyledi.

Kumbul, zor zamanlarda iki tane birden fabrika kurmanın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte Formül Plastik olarak biz, halka açılmayı sadece bir finansman yöntemi olarak benimsemedik. Şirketin daha da şeffaflaşması ve kurumsallaşmasına katkı sağlayacağını bildiğimiz bu önemli kararı aldık. Şeffaflık ise saydamlık ve hep 'göz önünde olmak' demektir. Gözler üzerimize çevrildiğinde su gibi, hava gibi ve hatta cam gibi temiz ve berrak görünmek istiyoruz. Formül'ün baştan seçtiği yol isabetli ve doğruydu. Bundan sonra da şirketimizin dosdoğru bir yolda ilerleyeceğine emin olabilirsiniz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YTB, Ankara'da Türkiye Bursları Tanıtım Toplantısı düzenledi
Miraç Kandili özel programı Beştepe Millet Camisi'nden canlı yayınlanacak
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında gözaltına alınan Çayırgan'a adli kontrol istemi
"Sivas'ın Pamukkale"si Altınkale'de buz sarkıtları oluştu
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Borsa İstanbul'da gong, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ için çaldı

Borsa İstanbul'da gong, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ için çaldı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da gong Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ için çaldı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı

Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli yakalandı

Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet