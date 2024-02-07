Dolar
30.60
Euro
32.93
Altın
2,032.99
ETH/USDT
2,357.40
BTC/USDT
42,896.00
BIST 100
8,924.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.934,84 puanla rekor seviyeyi gördü.

Burhan Sansarlıoğlu  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

İstanbul

Günün ilk yarısında 8.934,84 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 56,26 puan ve yüzde 0,63 değer kazancıyla 8.925,40 oldu. Toplam işlem hacmi 65,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 1,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,37 ile elektrik, en fazla kaybettiren yüzde 0,97 ile iletişim olarak kayıtlara geçti

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli olunması yönündeki yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını belirtti.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Adliyesine saldıran terörist Emrah Yayla hakkında yeni detaylara ulaşıldı
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları devam ediyor
İstanbul Havalimanı taksicileri, meslektaşlarının öldürülmesini protesto etti
Hopa açıklarında hayalet ağ temizliği sırasında gemi batığı bulundu
Milli Savunma Bakanı Güler, Irak'ta temaslarda bulundu

Benzer haberler

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa güne rekorla başladı

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Merkez Bankası'nın Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı

Merkez Bankası'nın Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet