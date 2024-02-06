Dolar
30.57
Euro
32.83
Altın
2,024.23
ETH/USDT
2,339.10
BTC/USDT
43,083.00
BIST 100
8,795.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde 2 saldırgan ölü ele geçirildi, 3’ü polis, 5 kişi yaralandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde 2 saldırgan ölü ele geçirildi, 3’ü polis, 5 kişi yaralandı. - VTR
logo
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.851,91 puanla rekor seviyeyi gördü.

Serhat Tutak  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

İstanbul

Günün ilk yarısında 8.851,91 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,89 puan ve yüzde 0,11 değer kazancıyla 8.786,58 oldu. Toplam işlem hacmi 50,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,56 ile bilişim, en fazla kaybettiren yüzde 1,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlamasını geciktireceği endişeleriyle satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade ederek, Çin'in pay piyasalarını destekleyeceğini açıklamasının Asya'da risk algısını törpülediğini bildirdi.

Öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kurunun takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 seviyesinin direnç, 8.700 ve 8.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlardan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü mesajları
İstanbul Adliyesi’ne saldırı girişiminde bulunan 2 DHKP/C’li terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Asrın felaketini, asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdük
Depremden yaralı kurtulan komşular birbirlerinden aldıkları güçle yaşama tutundu
İBB Başkan adayı Kurum: Yüreklerimizde oluşan yara ilk günkü gibi sızlıyor

Benzer haberler

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Merkez Bankası'nın Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı

Borsa güne rekorla başladı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet