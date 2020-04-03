Euro
7.23
Dolar
6.70
BIST 100
89,730.12
Altın
1,614.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ardından basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazancıyla 89.552,61 puandan tamamladı.

Bekir Gürdamar   | 03.04.2020
Borsa günü yatay tamamladı

İstanbul
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,88 geriledi, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,11 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 6,72 ile spor oldu.

Gün içinde 89.000-90.000 bandında yatay bir seyir zleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05'lik artışla 89.552,61puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler nedeniyle ABD ve Avrupa borsalarında yüzde 1'i aşan kayıplar görüldüğünü, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

Yurt içinde açıklanan enflasyon verisinin yıllık bazda yüzde 11,86'ya gerilediğini kaydeden analistler, yükseliş eğilimindeki döviz kurları ve petrol fiyatlarına karşın pay piyasalarındaki alıcılı seyrin dikkati çektiğini söyledi.

Analistler, gelecek hafta veri gündeminin görece zayıf olduğunu, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 seviyesinde dip oluşumunun dikkati çektiğine değinen analistler, 90.000-92.000 bölgesinin aşılması durumunda yükseliş isteğinin güçlenebileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi
New York'ta Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti, yaklaşık 3 bin kişi öldü
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 69 kişi yaşamını yitirdi
BM'den Mısır yönetimine 'Cezaevlerindeki mahkumların üçte birini serbest bırak' çağrısı
Almanya'nın satın aldığı maskelere ABD'nin el koyduğu iddiası

Benzer haberler

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Merkez Bankası rezervleri 95 milyar 406 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 95 milyar 406 milyon dolar oldu
Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam edebilir

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam edebilir