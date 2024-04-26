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Ekonomi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 12 trilyon 899 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 1 milyar 779 milyon lira artarak 12 trilyon 899 milyar 25 milyon liraya yükseldi.

Mahmut Çil  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 12 trilyon 899 milyar lira oldu

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 19 Nisan itibarıyla 1 milyar 779 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 897 milyar 246 milyon liradan 12 trilyon 899 milyar 25 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 170 milyar 399 milyon lira artarak 15 trilyon 764 milyar 961 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 622,6 milyar lira oldu

Verilere göre, tüketici kredilerinin tutarı, 19 Nisan itibarıyla 5 milyar 517 milyon lira artışla 1 trilyon 622 milyar 581 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 444 milyar 280 milyon lirası konut, 90 milyar 220 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 88 milyar 80 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 934 milyon lira artarak 1 trilyon 600 milyar 530 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,6 azalışla 1 trilyon 370 milyar 228 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 578 milyar 761 milyon lirasını taksitli, 791 milyar 467 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 300 milyon lira yükselişle 202 milyar 200 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 163 milyar 454 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 49 milyar 272 milyon lira artarak 2 trilyon 780 milyar 224 milyon lira oldu.

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