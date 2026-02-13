Dolar
43.73
Euro
51.92
Altın
5,025.35
ETH/USDT
2,060.30
BTC/USDT
69,086.00
BIST 100
14,180.69
Ekonomi

Borsa günü yatay seyirle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 14.180,69 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Borsa günü yatay seyirle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 222,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,57 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,79 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik endişelerin tekrar artmasıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD'de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verileri fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde 14.320,87 seviyesini görerek rekor tazelemesinin ardından gelen satışlarla günü yatay bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Aralık 2025'te cari işlemler hesabında 7 milyar 253 milyon dolarlık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 691 milyon dolarlık açık verildi. Ayrıca Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 23,23'ten yüzde 24,11'e yükseldi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde işsizlik oranı, bütçe dengesi, tüketici güven endeksinin yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de Dış Ticaret Dengesi ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

