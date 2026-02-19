Dolar
43.76
Euro
51.61
Altın
4,998.51
ETH/USDT
1,925.40
BTC/USDT
66,262.00
BIST 100
13,804.21
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,20 değer kaybederek 13.804,21 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 455,69 puan azalırken, toplam işlem hacmi 221,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,37, holding endeksi yüzde 4,57 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek yükselen yüzde 0,32 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 4,57 ile sigortayla birlikte holding ve yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda jeopolitik risklere ilişkin haber akışı fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, ABD ve İran'a dair haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu bölgesindeki üslerine çok sayıda savaş uçağı ve ilgili unsurları sevk ettiği görülürken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran konusunda tüm tarafları itidale çağırdıklarını belirterek, "Siyasi ve diplomatik yollarla müzakerelerin çözüme ulaşmada etkili olacağını umuyoruz." dedi.

Bununla birlikte İran ve Rusya'dan donanma birliklerinin katılımıyla Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde düzenlenen ortak deniz tatbikatı başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, jeopolitik risklerle birlikte genele yayılan satışların etkisiyle 14.000 puan seviyesinin altına gerileyerek günü negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Türkiye genelinde ocak ayında satılan toplam konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalarak 111 bin 480 olarak hesaplandı.

Tüketici güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2,3 artışla 85,7'ye yükseldi. Kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, 2025 dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azalarak 165,7 milyar dolar oldu.

Analistler, yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasitesinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Almanya'da üretici enflasyonu ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

