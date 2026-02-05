Dolar
43.54
Euro
51.45
Altın
4,853.50
ETH/USDT
1,995.80
BTC/USDT
68,193.00
BIST 100
13,589.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,17 değer kaybederek 13.589,14 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 302,0 puan azalırken toplam işlem hacmi 192,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,42, holding endeksi yüzde 2,35 değer kaybetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,24 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,68 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri ve yazılım sektöründe satışların derinleşmesiyle negatif seyrederken yurt içinde BIST 100 endeksi de günü genele yayılan satışlarla satıcılı bir seyirden tamamladı.

Makroekonomik tarafta ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında 218 milyar 158 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve rekor serisini üçüncü haftaya taşıdı.

Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puanın destek, 13.700 ve 13.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını güçlü şekilde kınadı
Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerden sonra 10 sağlık tesisi hizmete girdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kentsel dönüşümü daha da hızlandırarak devam ettireceğiz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Katılım bankaları geçen yıl 213,9 milyar liralık sukuk ihraç etti

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalarda gözler ECB ve BoE'nin faiz kararına çevrildi

Küresel piyasalarda gözler ECB ve BoE'nin faiz kararına çevrildi
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne rekorla başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet