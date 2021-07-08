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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 değer kaybederek günü 1.372,98 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 08.07.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksi yüzde 1,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,39 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 2,73 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayımlanan son toplantısına ait tutanakların, varlık alımlarının devam etse de azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koyduğunu bildirdi.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Çin'de enflasyon, İngiltere'de büyüme ve sanayi üretiminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 2,72 milyar dolar açık vermesini bekliyor.Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 25,8 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor.

Cari işlemler hesabı, nisan döneminde 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 32 milyar 737 milyon dolar olmuştu.

Ekonomistlerin nisanda 26,98 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi mayısta 1,18 milyar dolar gerileyerek 25,8 milyar dolara indi.

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