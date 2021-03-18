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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Belgin Yakışan Mutlu   | 18.03.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 artışla 1.567,79 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,68 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 1.567,79 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile sigorta oldu.

BIST 100 endeksi dün gün içinde 1.589,47 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından gelen satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kaybıyla 1.562,11 puandan tamamladı.

Analistler, dün akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesi ve yönlendirmede "güvercin" yaklaşımın devam ettirilmesinin ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.600 puanın direnç, 1.550 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 18'e yükselteceğini tahmin ediyor. TCMB, şubat ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 17'de sabit bırakmıştı.

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