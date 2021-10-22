Dolar
9.63
Euro
11.22
Altın
1,791.92
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,461.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Soylu, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04'lük sınırlı artışla 1.456,07 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 22.10.2021
Borsa güne yatay başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,65 puan ve yüzde 0,04 artarak 1.456,07 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi yüzde 0,31 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,70 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükselişini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak günü yüzde 1,58 artışla 1.455,42 puandan tamamladı ve böylece 6 Eylül'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da yayımlanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile başta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell olmak üzere Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Standard&Poor's'un Türkiye'ye ilişkin kredi notu değerlendirmesinin de gündemde olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç, 1.440 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, sağlık çalışanlarının Kovid-19'dan korunması için çabaların artırılmasını istedi
Sağlık Bakanı Koca: İkinci doz ve hatırlatma dozu aşılarının zamanı gelen çok sayıda vatandaşımız var
Türkiye'de 28 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de 17 Temmuz'dan bu yana ilk kez 50 binin üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 731 bin 271’e çıktı

Benzer haberler

Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı

Küresel piyasalarda gözler, imalat sanayisine ilişkin öncü verilere çevrildi

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 90 milyar lira oldu

Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı